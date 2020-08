Ruzie in Bergen op Zoom loopt uit de hand: buurtgenoot geeft 70-jarige vrouw kopstoot

Aantal coronabe­smet­tin­gen in Bergen op Zoom gedaald na verscherp­te maatrege­len

17 augustus BERGEN OP ZOOM - De groei van het aantal coronabesmettingen in Bergen op Zoom is dit weekend verder gedaald. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers die de GGD maandag met burgemeester Frank Petter heeft gedeeld. De gemeente loopt nu in de pas met het landelijke beeld.