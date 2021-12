Ruud van den Belt gaat zijn tweede termijn in als burgemeester van Steenbergen

De gemeenteraad van Steenbergen had er in juni al geen moeite mee om nog eens zes jaar met Van den Belt als raadsvoorzitter verder te gaan. In zijn dankwoord aan de raad liet hij blijken zich thuis te voelen in de gemeente. ,,Ik kan en mag hier mezelf zijn. Samen hebben we veel werk verzet om Steenbergen weer positief op de kaart te zetten.’’

Roerige periodes

Dat was in de bestuursperiodes vóór zijn komst wel anders. Voorgangers Jan Hoogendoorn en Saskia Bolten verdwenen eerder van het toneel dan ze gehoopt hadden. Na een nog steeds roerige interim-periode met waarnemer Joseph Vos werd in 2015 Van den Belt beëdigd als burgemeester. Eerder was de geboren Drunenaar wethouder in Geertruidenberg. De ambtstermijn van een burgemeester is zes jaar. Daarna kan hij herbenoemd worden voor nog een termijn.