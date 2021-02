Ruud opent een ijssalon in coronatijd: ‘Je moet niet bij de pakken neer gaan zitten’

3 x 300 kilometer fietsen vóór zonsonder­gang, van huize Van der Poel tot maison Poulidor voor goed doel

12 februari HOOGERHEIDE/PUTTE - Fietsen tot zonsondergang, 900 kilometer in drie dagen, om geld in te zamelen voor de Stichting Titurel in Putte. Voor dat goede doel van de Stichting Grote Prijs Adrie van der Poel gaat de oud-wereldkampioen in juni zelf op de pedalen, samen met voorzitter Jan Prop.