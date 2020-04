Rustige sfeer tijdens paasweekeinde in West-Brabant, slechts handjevol ‘corona-bekeuringen’

Zodra het kan: benefiet voor Bergse horeca

11 april BERGEN OP ZOOM - Zodra het kan. Als corona achter ons is. Knallen in de Bergse horeca. Met optredens van negen bands. In negen horecazaken. Dat is kort samengevat het gezamenlijke initiatief van Richard Stols van café Die Twee en Herman van Broekhoven van café De Saeck.