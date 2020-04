Rustgebied in Brabantse Wal vernield door terreinwagens: ‘Hierop volgen flinke sancties’

Hoe druk is het bij uitjes op Tweede Paasdag? Bij tuincen­trum Halsteren blijft het rustig

19:37 ROOSENDAAL/HALSTEREN - Het is voor veel mensen een vast ritueel op tweede paasdag: uitslapen, uitgebreid ontbijten en dan met het hele gezin naar het tuincentrum of de woonboulevard. Dit jaar waren de parkeerterreinen een stuk leger dan normaal, al hield niet iedereen het advies om thuis te blijven aan. ,,Het is echt niet minder druk dan normaal", vertelt Nadine Hack van de Gamma in Roosendaal.