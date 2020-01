‘Rust zacht Max, lieve, levenslustige huismus’

Verbouwing voormalige V&D in Bergen op Zoom gestart: zo ziet het pand er nu uit

18:03 BERGEN OP ZOOM - De kassa’s staan nog in het voormalige pand van de V&D in Bergen op Zoom. Ook bordjes met ‘kantoorartikelen’ en ‘boeken’ hangen nog in een verder volledig verpauperd pand. ,,Het is een wonder dat hier tot een paar jaar geleden nog mensen werkten”, zegt Ted Dane, projectleider van de Roosendaalse BVR Groep die het pand volledig aan het strippen is.