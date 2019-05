Russen bezoeken Fort de Roovere en Willemstad

Gemeente Woensd­recht ontvangt per inwoner meeste Europese subsidie voor innovatie

14:55 De Europese Unie keerde sinds 2014 zo’n 330 miljoen euro uit aan innovatieve Nederlandse projecten. In Noord-Brabant ging de meeste subsidie, ruim 13,8 miljoen euro, naar projecten in de gemeente Eindhoven. Per inwoner haalde de gemeente Woensdrecht met 89,96 euro veruit de meeste subsidie binnen, gevolgd door Moerdijk, die per inwoner 59,73 euro ontving.