Runnersworld Bergen op Zoom blijft bestaan, 11 andere zaken worden RunX: 'We zijn hier al een jaar mee bezig'

TILBURG - Eigenaar Jacques Kusters van de Runnersworld in Tilburg is één van de initiatiefnemers van de nieuwe winkelketen RunX. Samen met tien andere franchise-ondernemers vertrekt hij bij moederbedrijf Euretco, om een nieuwe winkelcoöperatie op te zetten. ,,We werden een bepaalde kant in gedwongen, waar we niet in mee wilden gaan.''

De franchisenemer in Bergen op Zoom blijft het moederbedrijf trouw, maar elf andere winkel van Runnersworld in Nederland veranderen ergens in het komende jaar in RunX. Wanneer precies is afhankelijk van wat het 'wurgcontract' met Runnersworld toelaat, aldus Kusters. Hijzelf zit daar officieel nog tot begin 2019 aan vast. Maar de winkelier hoopt dat Euretco het ontbindt, zodat hij in september al om kan. Gebeurt dat niet, dan volgt waarschijnlijk een rechtszaak. ,,We hebben de beste advocaat in de arm genomen.''

'Dan ga je toch weg?'

Al een jaar geleden rees het plan om zich af te splitsen van het vertrouwde merk. Als oud-bestuurslid van de ondernemersvereniging had Jacques Kusters nog goede contacten met zijn collega's. Aan verschillende kanten groeide de ontevredenheid, merkte hij. ,,Op een gegeven moment stelde Euretco zelf voor: 'Wil je niet verbouwen? Dan ga je toch weg?' Ze hadden waarschijnlijk niet gedacht dat we dat echt zouden doen.''

Die verplichte verbouwing moest de winkels van Runnersworld een ander aanzien geven. Het had hem anderhalve ton gekost, stelt Kusters. ,,Terwijl de winkel er hartstikke goed uit ziet. Dat geld verdien je niet zomaar terug.'' In de afgelopen maanden schaarden in totaal 11 van de 24 franchisenemers zich achter het plan om een eigen coöperatie op te starten.

Quote Ze hadden waarschijn­lijk niet gedacht dat we dat echt zouden doen Jacques Kusters

Eenheidsworst

De verplichte verbouwing was niet de enige reden om uit het concern te stappen. Runnersworld begon steeds meer op Eurosport te lijken, vonden de winkeliers. Die zaak richt zich op een bredere doelgroep en hoort sinds 2012 bij Euretco. Er werd de laatste tijd steeds meer gemeenschappelijk ingekocht. ,,De kerncollectie was ooit 50 procent. Nu is dat 90 procent.'' Dat betekent dat de ondernemers zelf nog maar tien procent van hun collectie mogen invullen.

,,Het werd eenheidsworst. Terwijl wij hardlopers in hart en nieren zijn. Ik heb twintig marathons gelopen, we worden gezien als expert. Ik wil niet dezelfde schoen als Intersport verkopen.''

Ook hield het moederbedrijf zich volgens Kusters niet aan de afspraken. ,,De site ziet er slecht uit en de webshop is van voor de oorlog. Daar betalen we niet voor.''

'We staan te popelen'

De nieuwe website van RunX staat al klaar. ,,Die kan met één druk op de knop de lucht in. We staan te popelen om te beginnen.'' Afhankelijk van mogelijke juridische stappen en de contracten waaraan de franchisenemers zijn gebonden, veranderen de elf winkels van Runnersworld in september, januari of later in de eerste maanden van 2019 in RunX.

Quote De site kan met één druk op de knop de lucht in. We staan te popelen om te beginnen Jacques Kusters

De afgelopen maanden is de coöperatie al in de stijgers gezet. Er zijn vijf bijeenkomsten geweest, waarin de ondernemers afspraken hebben gemaakt. Kusters zit in het bestuur. Het grootste voordeel is dat hij zelf weer kan bepalen welke schoenen hij verkoopt, terwijl hij ze samen met de andere zaken 'groot' kan inkopen.

In Brabant zijn naast Tilburg ook Runnersworld-zaken in Oss, Eindhoven en Bergen op Zoom. Die drie stappen nog niet over naar RunX. Maar ze zijn in de toekomst welkom bij de coöperatie. ,,Net als franchisenemers van andere ketens overigens'', vult Kusters aan.

