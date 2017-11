Run op woningen Hof van Asselbergs op busremise bij NS-station Bergen op Zoom

Neergestoken man blijkt 19-jarige inwoner van Oud-Vossemeer te zijn

10:56 OUD-VOSSEMEER - Het aantal aanhoudingen na de steekpartij van maandagavond in het café aan de Ring in Oud-Vossemeer is opgelopen naar vier. Eerder werd bekend dat er twee mannen aangehouden waren. De neergestoken man blijkt een 19-jarige inwoner van Oud-Vossemeer te zijn.