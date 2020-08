Run op volkstuinen: wachtlijsten lopen over

Steeds meer West-Brabanders willen een volkstuin. In Roosendaal en Bergen op Zoom zitten ze bomvol en loopt zelfs de wachtlijst over. De vraag is duidelijk groter dan het aanbod. Of de populariteit iets te maken heeft met de corona-uitbraak is de vraag. ,,Maar het is wel opvallend dat we dit jaar veel meer aanmeldingen hebben”, zegt Christ Dietvorst.

Het is druk op volkstuinencomplex de Bommesee, ingeklemd tussen de spoorlijn en de Muziekbuurt in Bergen op Zoom. Na de regenbuien groeit het onkruid er als kool. Dat betekent schoffelen en vuiltjes trekken. Tegelijkertijd moet er ook aan volgend jaar gedacht worden. Bij Annelies Verdult zitten de eerste aardbeienplanten alweer in de grond. En nog even geduld en ze kan weer boontjes eten.

Wachtlijst

Quote Wanneer die mensen aan de beurt zijn? Geen flauw idee Christ Dietvorst De belangstelling voor een perceeltje is groot, merkt voorzitter Christ Dietvorst. Een wachtlijst-stop heeft hij nog niet moeten instellen. Maar inmiddels kan hij wel een A4'tje met namen vullen. ,,Wanneer die mensen aan de beurt zijn? Geen flauw idee. Dat kan soms best een paar jaar duren. Het verloop is hier niet heel groot. Mensen stoppen pas als ze verhuizen of ziek worden.”

Of die enorme belangstelling iets met corona te maken heeft, weet Dietvorst niet. ,,Het is wel opvallend dat we dit jaar veel meer aanmeldingen krijgen.” Hij ziet ook dat het een stuk drukker is op het complex. ,,Mensen gaan dit jaar niet of nauwelijks op vakantie en spenderen dus automatisch meer tijd in de volkstuin. En dat zie je terug: alles ligt er prachtig bij.”

Ook jonge gezinnen met groene vingers

Quote Of het iets met corona van doen heeft? Dat denk ik niet Kees Goorden En het tuinieren is allang niet meer iets wat alleen ouderen doen. Dietvorst ziet steeds meer jonge gezinnen aan een volkstuintje beginnen. ,,Jongeren eten steeds bewuster en willen dat hun kinderen graag bijbrengen. Dan is een moestuin natuurlijk ideaal. Hier zie wat er groeit en bloeit.”



Verderop in Roosendaal is het beeld niet veel anders. ,,We zitten helemaal vol”, zegt penningmeester Kees Goorden van de Roosendaalse Volkstuin Vereniging. ,,Of dat iets met corona van doen heeft? Dat denk ik niet. Eerder met die televisieprogramma's over biologisch eten. Mensen zijn daar tegenwoordig veel bewuster mee bezig en denken: dat wil ik ook.”

Het ligt er netjes bij

Goorden hoor je niet klagen over die massale belangstelling. ,,Beter dit, dan leegstand. Dat hebben we jaren terug meegemaakt. Dan lag het merendeel van de tuinen braak. Wat je dan krijgt is dat het onkruid de overhand krijgt. Nu liggen de meeste tuinen er netjes bij.” Wat Goorden wel merkt is dat het verloop op de drie complexen vrij hoog is.

,,Van de 360 percelen die we hebben, waren er begin dit jaar nog 24 vrij. Die zijn dit voorjaar allemaal ingevuld. En nu zitten we met een wachtlijst waar acht man op staat. Toch kan het zomaar zijn dat eind van het jaar mensen het tuintje weer opzeggen. Dan beginnen ze er heel enthousiast aan, en komen tot de conclusie dat het wel erg veel werk is. Het is meer dan een paar zaadjes in de grond steken.”

Quote Als je iets niet weet, krijg je langs alle kanten hulp aangeboden Kees Goorden

Toch krijgt wie niet zo ervaren is, al snel hulp aangeboden. ,,Als je iets niet weet, bijvoorbeeld hoe je een perceeltje het beste kunt indelen. Of hoe je de boel moet omspitten. Dan krijg je langs alle kanten hulp aangeboden. En tips. Soms wel tien verschillende. Zoals wat je kunt doen tegen insecten of ander ongedierte. Want bestrijdingsmiddelen, daar doen wij niet aan. Hier gaat alles biologisch.”

Annelies komt op de volkstuin tot rust: ‘Hier vergeet je even al je zorgen’ Volledig scherm Annelies Verdult schoffelt meerdere keren per week. ‘Anders staat het onkruid voor je het weet een halve meter hoog.’ © Pix4Profs/Marcel Otterspeer Twee, soms vier keer per week is Annelies Verdult (60) op volkstuinencomplex Bommesee in Bergen op Zoom te vinden. ,,Het is soms best hard werken, zeker in deze tijd van het jaar. Met deze temperaturen groeit het als een gek. Dat betekent dat je veel moet schoffelen. Anders staat het onkruid zo een halve meter hoog. Als ik 's avonds thuis kom, kan ik er best moe van zijn. Maar in je hoofd kom je echt tot rust. Je vergeet even al je zorgen.” En een fijne bijkomstigheid: voor groente en fruit gaan wij niet naar de winkel. ,,We eten een jaar rond uit de tuin.”