‘Ruimtereis’ had net zo goed 'Safari’ kunnen zijn bij vakantieweek Happynezz in Ossendrecht

In het programma zijn vanwege de hitte een aantal onderdelen verschoven. ,,In de ochtend en avond houden we de buitenactiviteiten in de middag en blijven we zoveel mogelijk op onze thuisbasis De Volksabdij in Ossendrecht”, vertelt Linda Posthuma, voorzittter van de stichting Happynezz. Posthuma en de 47 vrijwilligers raken niet in paniek vanwege de verwachte hoge temperaturen. ,,Vorig jaar was het tijdens onze vakantieweek ook ruim boven de 35 graden en hebben we het programma aangepast.” Donderdag staat er voor de 31 vakantiegasten een picknick op het programma in Bergen op Zoom. ,,In plaats van buiten, houden we de picknick nu in een grote loods”, zegt activiteitencoördinator Mike Mathijssen. Hij vertelt dat het er dit jaar weer zeer relaxt aan toe gaat tijdens de vakantieweek. ,,Als vrijwilligers zijn we op elkaar ingespeeld. Er zijn regels, maar er is altijd ruimte voor spontane ideeën”, zegt hij. ,,We houden ook van vernieuwing. Nieuwe vrijwilligers komen soms met leuke suggesties en dat zorgt ervoor dat de vakantieweek geen routine wordt.”