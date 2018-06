Ruim 71 procent van bewoners Brabantse Wal en Halderberge kiest voor glasvezel

Vorige week stond de teller nog op 52 procent. In de laatste week voor het verstrijken van de deadline meldden zich dus nog onverwacht veel mensen zich aan. Directeur Piet Grootenboer van Glasvezel Buitenaf spreekt van een verrassend goed resultaat dankzij de inzet van 'ambassadeurs' zoals Rian Govers en Marinus Krijger. Een ondergrens van 50 procent was nodig om de aanleg van glasvezel in het buitengebied door te laten gaan. Wethouders van de vier gemeenten hebben een toost uitgebracht op het resultaat. Na de zomer beginnen de voorbereidingen voor de feitelijke aanleg van glasvezel. De eerste adressen beschikken medio 2019 over het snellere internet. Glasvezel is onder meer belangrijk voor bedrijven die zich in het buitengebied willen vestigen. Maar ook agrariërs en schoolgaande kinderen kunnen niet meer zonder een snelle internetverbinding.