Ruim 600 opvangkinderen van Jongleren Woensdrecht onder LPS-paraplu

Wethouder Weys uit Bergen op Zoom onverwacht weg, wordt burgemees­ter Hilvaren­beek

3 december BERGEN OP ZOOM - Amper een jaar is hij wethouder en nu al kondigt wethouder Evert Weys (46) zijn vertrek aan. Hij wordt burgemeester van de Brabantse gemeente Hilvarenbeek. Daar is hij dinsdagavond aan de gemeenteraad gepresenteerd. ,,Ik heb er veel zin in”, aldus Weys in een eerste reactie. ,,Deze kans is te mooi om ‘m te laten liggen.”