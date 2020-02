Ruim 3 kilo hennep in auto gevonden tijdens controle op A4 bij Bergen op Zoom

Boeken Tweede Wereldoor­log houden geschiede­nis levend

10:01 BERGEN OP ZOOM - De 18-jarige Bram Grisnight vertrekt in 1941 op de fiets naar Frankrijk, de vrijheid tegemoet. Dat is het plan, maar het loopt anders. Hij belandt in het verzet, wordt in 1944 gepakt en door de Duitsers van kamp naar kamp gesleept. Hij ontsnapt, overleeft een torpedering, de Gestapo, concentratiekampen en een dodenmars. ‘Spion van Oranje’ luidt de titel van dit boek.