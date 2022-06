Ruim 3,9 miljoen overschot in Woensdrecht over 2021: ‘Gelukkig weer wat vet op de botten’

HOOGERHEIDE - Met een plus van 3,9 miljoen euro over 2021 kan de gemeente Woensdrecht de reserves spekken. ,,Fijn, zo'n buffer in deze onzekere tijden.”

Het debuut van Jeffrey van Agtmaal als wethouder financiën blijkt dus een goednieuwsshow met welgeteld 3.906.162 euro als positief eindresultaat op de jaarrekening 2021. En dat terwijl er 7,5 ton overschot was voorzien.

,,Je kunt je dus afvragen: ‘Wat ging er mis bij het begroten?’”, glimlacht Van Agtmaal. ,,Maar sommige meevallers waren niet te voorzien. We zijn er blij mee, maar beseffen dat dit incidenteel is. En dat wat extra vet op de botten de komende jaren wellicht heel hard nodig blijkt."

Onstuimige tijden

Burgemeester Steven Adriaansen benadrukt dat. ,,We besturen in onstuimige tijden. Wie had de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne voorzien? Maar waar we qua Covid-19 een flinke aderlating vreesden, bleek het Rijk ruimhartig om de kosten van gemeenten te dekken. Net zoals nu bij de opvang van vluchtelingen.”

Maar nieuw onheil dient zich alweer aan. ,,De gasprijs heeft veel impact op de koopkracht van onze inwoners. En we blijven goed voor onze minima zorgen.”

Energiecrisis

De energiecrisis raakt ook de gemeente zelf, vult Van Agtmaal aan. ,,Neem het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. Zo'n investering terugverdienen wordt lastiger. Materiaalkosten stijgen, maar er zijn ook te weinig handjes om het uit te voeren en het elektriciteitsnetwerk zit zo vol dat er geen grote projecten bij kunnen.”

Dus koestert hij de meevallers van 2021. Zoals 900.000 euro overschot aan coronamiddelen. Het Rijk hoestte ook extra geld op voor de jeugdzorg (177 mille over) en het aantal WMO-cliënten met een persoonsgebonden budget daalde (179 mille over). Verder werd 235.000 euro bespaard door uitstel van de Omgevingswet en kwamen de kosten voor het openbaar groen ruim een ton lager uit.

Wel nam de gemeente alvast een boekwaardeverlies van 435 mille op het perceel Kromstraat 4 waar het BWI-pand is gesloopt en de grond ‘goedkoper’ wordt verkocht om de bouw van starterswoningen mogelijk te maken.

Ruim 3 miljoen naar reservepot

Van de 3,9 miljoen overschot is al een half miljoen overgeheveld naar 2022 voor eventuele nieuwe coronakosten. Verder wil het college ruim 3 miljoen toevoegen aan de reservepot. ,,Als we met de raad kijken naar de komende begroting en het perspectief voor de komende jaren, bezien we wat als buffer houden en waarin we investeren", aldus Van Agtmaal.

,,Omdat je zo weer in een andere crisis kunt raken, kijken we meer van moment naar moment. De tijd dat alles vooruit te plannen leek, is wel voorbij. Fijn dus dat we nu dit appeltje voor de dorst overhouden", besluit Adriaansen.