Ruim 2 miljoen voor 'machtig Brabants erfgoed’ Zuiderwaterlinie

Geen doorkomen aan: De Zoomdam is echt dicht

21:26 BERGEN OP ZOOM - Fietsers die het toch proberen komen van een koude kermis thuis. De Zoomdam bij ‘t Rijks is hermetisch afgesloten. Wie er toch langs wil, moet flink zijn best doen. ,,Het is puur vanwege de veiligheid”, zegt gemeentelijke projectleider Laurent-Jan Allewijn.