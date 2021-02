Ruim 2,2 miljoen voor onderhoud sportparken Woensdrecht in tien jaar: ‘Sporten cruciaal voor gezondheid en sociale binding’

Subsidie voor Woensdrechtse clubs blijft gelijk, geen aanvraag nodig voor 2021



HOOGERHEIDE - Woensdrechtse verenigingen kunnen ook dit jaar rekenen op dezelfde subsidies, zonder een nieuwe aanvraag in te dienen. De gemeente wil clubs zo overeind houden in coronatijd.



,,Vroeger moesten verenigingen elk jaar opnieuw subsidie aanvragen. In 2016 is besloten om dat nog eens in de vier jaar te doen”, zegt wethouder Lars van Der Beek. ,,Dat had voor 1 juni 2020 moeten gebeuren, maar omdat het lastig vergaderen was voor besturen, is dat toen met een jaar uitgesteld. Nu doen we dat opnieuw voor 2021, want de coronasituatie is nog altijd lastig.”

De gemeente wil zo garanderen dat verenigingen en stichtingen die waarderingssubsidie ontvangen hun sport-, cultuur- of andere activiteiten na coronatijd weer kunnen uitvoeren. Veel clubs organiseren minder, maar missen ook inkomsten uit activiteiten of baromzet. ,,Wij laten geen clubs omvallen", aldus Van der Beek. ,,Wie extra getroffen wordt, kan onder bepaalde voorwaarden om meer steun vragen.”

Begin 2022 te horen wat er nodig is voor de nieuwe vierjaarlijkse aanvraag, die vanaf 2023 in moet gaan. Voor budgetsubsidies boven de 100.000 euro blijft wel een jaarlijks aanvraag nodig, Dat betreft organisaties als de BWI, WijZijn of de bibliotheek.