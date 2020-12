Ruim 2,2 miljoen om zwembad open te houden nu na 50 jaar slijtage toeslaat

HALSTEREN - Ruim 2,2 miljoen euro is de komende jaren nodig aan groot onderhoud voor zwembad De Melanen in Halsteren. Dat is bijna vijftig jaar oud en begint nu problemen te vertonen. Zo klapte afgelopen zomer een van de ondergrondse waterleidingen en moest een noodreparatie worden uitgevoerd.

Om het zwembad komende zomer te kunnen openstellen kiest het Bergse college van burgemeester en wethouders er nu voor om voor 35.000 euro de leidingen van het Halsterse bad gedeeltelijk te laten oplappen. ,,Waarbij we wel het risico lopen dat er volgend jaar toch weer een technische storing optreedt”, verduidelijkt wethouder Barry Jacobs.

Van 35 mille via 5 ton naar 2,2 miljoen

Want eigenlijk moeten alle leidingen worden aangepakt. En daarbij gaat het niet meer om 35 mille maar om maar liefst ruim 500.000 euro. ,,In feite zijn dat de eerste kosten van die 2,2 miljoen aan groot onderhoud, het vernieuwen van het leidingwerk is het meest cruciaal.”

Dat de gemeente nu niet zo veel geld stopt in De Melanen en kiest voor oplappen heeft alles te maken met de enorme bezuinigingsoperatie waar Bergen op Zoom op dit moment mee bezig is, een gevolg van het zogeheten Focusakkoord. Want de stad zit op zwart zaad. Op 16 december moet de gemeenteraad de eerste reeks miljoenenbezuinigingen aftikken.

De Melanen en De Schelp afstoten?

Maar daarmee is het nog niet gedaan. Het is op termijn niet uitgesloten dat zowel De Melanen als zwembad De Schelp in Bergen op Zoom door de gemeente worden van de hand gedaan. Omdat het niet meer te doen is ze in bezit te houden.

De gemeenteraad moet daar ergens de komende maanden de knoop over doorhakken, zegt Jacobs. ,,Als je weet dat je het zwembad in Halsteren nog jaren blijft gebruiken als gemeente kun je er nu 500.000 euro in stoppen. Maar gezien het Focusakkoord vinden we dat niet verstandig. Daar hebben we ook met de fractievoorzitters over gesproken, want het is natuurlijk wel een dilemma.”

Storingsvrij in 2021? Geen garantie

Volledig scherm In maart van dit jaar werd het Halsterse zwembad De Melanen nog tijdelijk overkapt zodat specialisten los van weersinvloeden nieuwe coating aan konden brengen. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer Want alleen oplappen is geen garantie voor een storingsvrij seizoen 2021. De leidingen in kwestie lopen ondergronds. Van zwembad naar ketelhuis en terug. Zijn net zo langs als het bad zelf. Ze zorgen voor de verversing van het water maar ook dat het zwembadwater op temperatuur blijft.

,,In 2015 hebben we de technische installatie al vernieuwd en dit jaar is er opnieuw gecoat”, geeft de Bergse wethouder aan om te laten zien dat er nog wel degelijk in het bad is geïnvesteerd. De gemeente wil het groot onderhoud uitsmeren over tien jaar als het zwembad niet wordt verkocht. ,,Met de rekensom van nu laten we zien: dit kost het om De Melanen open te houden.”