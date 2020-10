Rudolph’s Bakery opent bij Intratuin Halsteren, ook kerstshow gaat door

,,We zijn al maanden bezig om vanwege corona alles aan te passen”, vertelt bedrijfsleider Jan Willem Egas. ,,We zijn blij dat een grote naam als Van Veen zich aan Intratuin Halsteren verbindt, maar doen de opening minder groots dan gepland. Ook een fotosessie met het publiek is geschrapt.”

Bakery op voorterrein

Meesterkok en -patissier Van Veen, elke werkdag op bij 24Kitchen met zijn programma ‘Rudolph’s Bakery’, staat vanaf zaterdag permanent met een bakkerij op het voorterrein van Intratuin. ,,Mogelijk passen we in 2021 de entree aan en komt hij in het pand zelf te zitten.”

Om 11.00 uur knipt Van Veen officieel het lint door. Daarna kunnen klanten lekkernijen van de tv-kok proeven, zoals bakkers-koffie, thee of chocolademelk, koeken, cupcakes, taarten, worstenbroodjes en seizoensspecialiteiten.

Duizenden bezoekers kerstshow

De opening van Rudolph’s Bakery vormt ook de aftrap voor de grote kerstshow die jaarlijks duizenden bezoekers uit de wijde regio trekt. Om die stroom in goede banen te leiden, trof Egas diverse maatregelen.

,,De 1150 vierkante meter uitbouw dit jaar is benut voor een ruimere opzet en bredere gangpaden. Om klanten te spreiden start de kerstshow twee weken eerder. En de openingstijden verruimen we van 9.30 tot 18.30 uur naar 9.00 tot 20.00 uur”, aldus Egas.

,,Op onze website geven we de verwachte drukte aan, maar ook live de drukte op dat moment. In de avond hanteren we een strikt deurbeleid zodat rustig winkelen mogelijk is voor wie dat wil. Er komen ook extra toiletten en horecapunten.”

