RSC De Zuidwesthoek trots op rol als wielerkweekvijver

Ze redde haar hond uit het ijskoude water, 'Ik ben een domme held geweest'

19:05 BERGEN OP ZOOM - Ze redde haar hond. Buzzer. Nadat die door het ijs was gezakt. Tot haar nek stond ze in het ijskoude water. Doorweekt liep ze terug naar huis. Twintig minuten. In de ijzige kou. Pas achteraf besefte Nausikaa van den Merkenhof uit Bergen op Zoom hoe anders haar redding had kunnen aflopen. ,,Ik ben een domme held geweest.''