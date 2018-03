Roze koe in Halsteren aangereden, op dak van auto gelegd en onthoofd

Onthoofd

De koe is een van de exemplaren die in de polder is neergezet als actiemiddel om glasvezel te bewerkstelligen in het buitengebied op de Brabantse Wal. Sinds ongeveer een week zijn die geplaatst. VVD-raadslid Rian Govers zit in de werkgroep die al drie jaar streeft naar betere verbindingen. ,,We zijn begonnen met onze campagne om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen aan Glasvezel Buitenaf. Pas als 50 procent zich aansluit, gaat het ook gebeuren. De koeien zijn een ludiek middel om daar aandacht voor de vragen."

Stelletje zatlappen

Govers heeft weinig begrip voor de vernieling. ,,Ik vind het echt jammer dat zo'n stelletje zatlappen dit doet. Maar ja, als de drank is in de man is de wijsheid in de kan. We doen dit allemaal liefdewerk oud papier. We hopen dat we dinsdag een nieuw exemplaar kunnen plaatsen."