Roy kon geen werk vinden in het toerisme en is nu omloper bij de coronateststraat

BERGEN OP ZOOM - Toen Roy Gijzen (24) uit Bergen op Zoom in februari klaar was met zijn toerismeopleiding aan de Rooi Pannen in Breda, was hij er helemaal klaar om de wijde wereld in te trekken. Hij wilde heel graag reisleider worden en had al sollicitatiegesprekken op de planning staan.

Corona gooide roet in het eten, maar Gijzen ging niet bij de pakken neer zitten. Nu is hij omloper bij de coronateststraten in Roosendaal, Etten-Leur en Breda.

Vliegende keep

Wat doet een omloper precies? Wie zich op corona heeft laten testen, moet de omloper haast wel gezien hebben. Ze dragen fluorescerende hesjes en rennen van hot naar her. ,,Ik ben eigenlijk de troubleshooter van de coördinator", legt de Bergenaar uit. ,,Ik geef het startsein dat er begonnen kan worden met testen en ik zorg ervoor dat alles soepel blijft verlopen. Komt er iemand zonder afspraak, legitimatie of start er een auto niet? Dan komt dat bij mij terecht."

Een vliegende keep, dus. Op een gemiddelde werkdag krijgt een omloper met van alles te maken. ,,Elke dag is verschillend. Het is elke keer weer spannend wat de dag gaat brengen. Dat houdt het ook leuk. Ik denk dat er weinig banen zijn met meer afwisseling dan de mijne", vertelt Gijzen.

Liever reisleider geweest

Quote Elke dag is verschil­lend. Het is elke keer weer spannend wat de dag gaat brengen. Roy Gijzen Hoe leuk hij zijn baan ook mag vinden, het was in eerste instantie niet de bedoeling dat hij in een coronateststraat zou belanden. In februari studeerde hij af aan de Rooi Pannen. Met een toerismeopleiding achter de rug wilde hij graag de toerismebranche in, het liefst als reisleider.

,,Ik dacht meteen een baan in het toerisme te kunnen vinden. Ik had twee sollicitaties lopen, bij KLM en als reisleider bij Kras. Ik mocht op gesprek komen, maar toen kwam corona net op in Nederland, dus dat ging niet door. Ik baalde als een stekker, had echt zin om te beginnen met werken, reizen, dingen ontdekken en lekker op pad gaan. Dit had ik absoluut niet verwacht. Toen ik in februari afstudeerde, was het coronavirus nog in China. We dachten nooit dat het hierheen zou komen."

Volledig scherm Roy Gijzen uit Bergen op Zoom. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Eerst als vrijwilliger

Quote Ik denk dat ik in de supermarkt meer risico loop dan in de teststraat. Roy Gijzen Maar bij de pakken neerzitten, was hij niet van plan. ,,Ik had van alles kunnen gaan doen, natuurlijk. In stilzitten ben ik superslecht. Ik had toevallig net mijn EHBO+ cursus afgerond. Mijn eerste ingeving was om iets te doen met betrekking tot corona, dus ik vroeg aan het Rode Kruis of ik iets voor hen kon betekenen in coronatijd. Ze zochten nog mensen bij de coronateststraat. Ik dacht even dat ik misschien dingen in mensen hun neus moest gaan steken", vertelt hij lachend. ,,Dat was niet het geval. Ik kon als vrijwilliger beginnen en kwam terecht in een superleuk, hecht team. Het was zo leuk dat ik het steeds vaker ging doen als vrijwilliger. Toen mocht ik het uiteindelijk betaald gaan doen."

Terug naar toerismebranche

Bang om het virus zelf op te lopen, is hij niet. ,,Ik denk dat ik in de supermarkt meer risico loop dan in de teststraat. Ik kom in principe helemaal niet in de risicozone. Ik loop af en toe tussen de auto's door, maar die hebben hun raam dicht. Ook loop ik de hele dag met een masker op, dus ik ben goed beschermd. Zeg nooit nooit, maar de kans is nihil."

Het kan nog wel even duren tot Gijzen een andere baan moet zoeken, denkt hij. ,,Maar als het dan allemaal voorbij is, ga ik het liefste gewoon terug naar wat ik gestudeerd heb en dus iets in de toerismebranche doen, het liefst als reisleider. Ik ga graag lekker op pad met een groep mensen. Ik kijk wel rond naar wat er nog meer te doen is in deze richting, maar voor nu zit ik hier hartstikke goed en heb ik het heel erg naar mijn zin."

Andere studenten? Hoe zit het met andere studenten die net klaar zijn, of verwachten binnenkort klaar te zijn met hun toerisme opleiding? Volgens opleidingsmanager toerisme Archelia Fonk springt Breda University of Applied Sciences in op de coronacrisis. ,,Op de korte termijn maken we ons wel zorgen. Er zijn alumni die nu in zwaar weer zitten, dat gaat ons aan het hart. Voor de coronacrisis duurde het gemiddeld drie maanden voor onze afgestudeerde studenten om een baan op niveau in de sector te vinden. In augustus zijn de laatste studenten afgestudeerd, dus hoe het nu is kunnen we nog niet exact inschatten”, legt de opleidingsmanager uit. Klaarstomen voor nabije toekomst Studenten kunnen, net als Roy Gijzen, heel goed tijdelijk wat anders doen. ,,We geloven dat de reiswereld uiteindelijk weer aantrekt. Wie tijdelijk wat anders doet, kan altijd later in het toerisme instromen. Mensen hebben behoefte te genieten, dat merk je aan alle reizen die in het binnenland gemaakt zijn. Bij bungalowparken en recreatiebedrijven in Nederland was het na de lockdown in de zomer erg druk.” De huidige studenten worden klaargestoomd voor de nabije toekomst. ,,We bereiden onze studenten voor op het creëren van een beleving op anderhalve meter. We spelen met ons onderwijs altijd in op de actualiteit.”

