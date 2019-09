‘Rotonda Tricolore’ siert de Zoomdam bij Bergen op Zoom

OM wil weinig kwijt over underco­vers in moordzaak Lara Sint Jago

15:01 BREDA/BERGEN OP ZOOM - Officier van justitie Michael Nieuwenhuis wilde donderdag weinig zeggen over de undercoveractie in de zaak over de moord op Lara Sint Jago (25) aan de Goudbaard in Bergen op Zoom. Een undercoveragent zou een vriendin van verdachte Onno R. (25) onder druk hebben gezet om belastende informatie los te peuteren.