Roparun trekt door West-Brabant, maar deelnemers zien dat belangstelling afneemt

Ossendrecht geldt als de bakermat van de Roparun in West-Brabant. Het dorp won meerdere keren de titel van Roparunstad van het jaar, vanwege het grootste onthaal van de deelnemers aan de jaarlijkse estafetteloop om geld op te halen voor mensen met kanker. Thema dit jaar is 'Ostrecht, dorp van de Rijzende Zon'.

Feest

Deelnemers worden door in kimono's gehulde Ossendrechtenaren opgevangen en aangekleed met een kegelvormig hoedje. Vervolgens wacht de traditionele brug in de Zuster Marie Adolphinestraat. Een sambaband sjouwt met grote trommels heen en weer over de route. Uit elk café knalt het hele nacht door harde feestmuziek.

Volledig scherm De Zoekweg in Lepelstraat is klaar voor de Roparunners. © Natasja Blom

Ossendrecht en de Roparun zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zegt Nick Michielsen, voorzitter van het doorkomstcomité. ,,Hier is het voor West-Brabant allemaal begonnen.'' Maar, moet hij toegeven, de tijden dat de mensen rijendik langs de kant van het parcours stonden, zijn voorbij. ,,Vroeger kwamen we met gemak aan de 5.000, 6.000 man. Nu zijn dat er zo'n 1.000. Ik denk dat veel mensen het hier ondertussen wel gezien hebben.'' Het maakt het feest er niet minder om. ,,Want zolang de lopers zeggen Ossendrecht nog steeds als een warm bad te zien, gaan we door.''

Bergen op Zoom

Andere comités in West-Brabant gaven er de afgelopen jaren echter de brui aan. Bijvoorbeeld Bergen op Zoom. Geen feestelijke doorkomst in de Markiezenstad dit jaar. Het parcours loopt zelfs met een boog om de binnenstad heen. Doodzonde, zegt Corné Kuiper van runningteam De Brabantse Wal. ,,Maar los daarvan merken we dat het ook de publieke belangstelling wel iets terugloopt. Na Ossendrecht duurt het voor ons echt even voor we weer mensen zien.''

Dennis van Loenhout van team De L'Oslopers uit Ossendrecht: ,,Bergen op Zoom was altijd een feest, daar keek je naar uit.'' Maar volgens hem is Bergen op Zoom niet de enige plek waar de belangstelling voor de loop afneemt. ,,Hoogerheide is bijvoorbeeld ook een drama en het stuk tussen Lepelstraat en Dinteloord is ook niet bijzonder. Al staat er steeds maar een paar man langs de kant, je krijgt er een boost van.''

Volledig scherm Roeli van Dorst (l.) en Irene Bogers uit Bergen op Zoom verwelkomen ieder team met evenveel enthousiasme. © Coen Hagenaars

Doorstart

Aan de rand van Bergen op Zoom willen Roeli van Dorst en Irene Bogers echter van geen ophouden weten. Getooid in felgele jurken juichen ze elk team van harte toe. ,,Zo erg dat Bergen op Zoom dit laat liggen'', zegt Irene. Naast hen staat een groot geel doek met daarop namen van mensen die overleden zijn aan kanker. Bogers houdt het niet droog als een van de teams er uitgebreid bij blijft staan, omdat tussen de namen een teamlid prijkt. ,,Dat komt even aan, dat maakt dit zo'n mooi initiatief.''

Groei

Niet dat het overal kommer en kwel is. Zo is de Zoekweg in Lepelstraat geweldig versierd en pakt ook Dinteloord flink uit met een grote tunnel waar iedereen op een rode loper doorheen moet. In Willemstad is het evenement juist aan een opmars bezig, daar trekt de stoet voor de tweede keer door de stad. Comitévoorzitter Alex van de Meeberg kijkt zelfs al voorzichtig uit naar volgend jaar. ,,We denken bijvoorbeeld aan het toevoegen van een braderie aan de Voorstraat.''

Volledig scherm Roparunners worden uitgezwaaid in Willemstad, op naar de finish. © Coen Hagenaars

Maar hoe verder in Bergen op Zoom? Ondernemer Wim van Poppelen kondigt in ieder geval aan binnenkort een gesprek te hebben met enkele medestanders over een mogelijk doorstart van een Bergse doorkomstcomité. ,,Het is maar een eerste gesprek, maar toch. Een stad als Bergen op Zoom moet volgens ons gewoon een fatsoenlijke doorkomst hebben, klaar.''