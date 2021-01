Roparun naar oktober, Ossendrecht hoopt op jubileumdoorkomst: ‘We kunnen niet afhaken’

OSSENDRECHT - Na de afgelasting in 2020 ziet de organisatie van de Roparun zich dit jaar opnieuw genoodzaakt om te schuiven met de estafetteloop, van Pinksteren naar het weekend van 2 en 3 oktober. Of en hoe de route door West-Brabant trekt, is nog niet bekend.

Het evenement dat sinds 1992 al vele miljoenen opbracht om het leven van kankerpatiënten te veraangenamen en in West-Brabant tot veel teams en versierde doortochten leidt, sneuvelde vorig jaar door corona. Maar ook de editie van 2021 kan niet in het traditionele Pinksterweekend plaatsvinden, zegt Roparun-directeur Wiljan Vloet.

,,Ons evenement gaat over gezondheid, oog voor elkaar. Nu onze gezondheidszorg het zo zwaar heeft en die druk voorlopig blijft, moeten ook wij alles doen wat de druk kan verlagen", vindt de voormalig Sparta-trainer. ,,Ook willen we met de 300 teams, 8000 deelnemers, 500 vrijwilligers en alle publiek de Roparun juist samen beleven: het feest, de emotie, de inspanning. Als dat niet kan, valt de ziel uit ons evenement.”

Jubileum voor Ossendrecht

In Ossendrecht, meermaals uitgeroepen tot Roparunstad van het jaar vanwege de groots opgezette doorkomst, heerst nog twijfel over wat er in oktober mogelijk is. ,,25 jaar geleden is voor het eerst een extra lusje in de route van Parijs naar Rotterdam gelegd, speciaal om ons dorp aan te doen”, zegt voorzitter Nick Michielsen van het Ossendrechtse doorkomstcomité. ,,Dus juist in dit jubileumjaar kunnen we niet afhaken.”

De vraag is echter hoe de route eruit gaat zien. De 30e editie van de estafetteloop, die in 2021 Frankrijk vermijdt en binnen Nederland blijft, start zaterdag 2 oktober op het Pinkpopterrein in Landgraaf. Daar is zondag 3 oktober om 18.00 uur ook de finish, na een route van zo'n 300 kilometer door Zuid-Nederland.

Koffiedik kijken

,,Eerder hebben ze al de intentie uitgesproken om weer door Ossendrecht te trekken”, aldus secretaris Tamara Arts van het lokale comité, die zaterdag aanhaakte bij een online vergadering van de Roparun. ,,Maar behalve de nieuwe datum is er nog weinig bekend. Ik verwacht niet dat ze om ons heen kunnen of willen overslaan. En binnen ons team is het enthousiasme groot om iets te organiseren. Maar hoe, dat blijft nog even koffiedik kijken.”

Ook Michielsen heeft geen glazen bol. ,,Maar zodra duidelijk wordt dat we iets kunnen organiseren, gaan we iets bedenken. Al blijft het voorlopig lastig. Veel vrijwilligers zijn van een leeftijd dat ze niet zo makkelijk online vergaderen, maar we kunnen nu nergens samenkomen voor overleg, laat staan om iets te bouwen. Gelukkig is oktober nog ver en blijkt er straks hopelijk meer mogelijk.”

Digitale variant met Pinksteren

Overigens komt er met Pinksteren wel een digitale variant van de Roparun via een app waarbij teams de traditionele afstand geheel of deels kunnen voltooien. Daarna richt alle hoop zich op de echte loop in oktober. Vloet: ,,Zo proberen we een veilig evenement te organiseren voor teams en vrijwilligers. We hopen op massale deelname en steun, want de doelen die we steunen kunnen niet zonder onze bijdrage.”