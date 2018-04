Roparun-comité Ossendrecht deelt stevige cheques uit aan goede doelen

Kernreac­tor Doel onverwacht stilgelegd, Nederlan­ders doen aangifte tegen Belgische staat

23 april WOENSDRECHT - Een van de vier reactoren van de kerncentrale in Doel, net over de grens bij Woensdrecht, is maandagochtend stilgelegd. Dat gebeurde om onderhoud bij het koelwatersysteem uit te voeren. De werkzaamheden waren van tevoren niet aangekondigd door Engie Electrabel. De exploitant verwacht dat reactor 1 dinsdag weer kan worden opgestart.