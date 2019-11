Roosendaler (21) heeft tassen met 5,5 kilo hennep bij zich, man aangehouden in Bergen op Zoom

Van het land Tijdreizen

9:30 BERGEN OP ZOOM - Ik haat mijn eigen stem. Als ik een opname beluister van mezelf in een video of stembericht geef ik liever de microfoon de schuld. Want het kan toch niet dat ik echt zo klink? Moeten de mensen om me heen daar de hele tijd naar luisteren? Oh mensen, wat erg voor jullie!