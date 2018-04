Roosendaalse Reduan valt af bij The Voice Kids

Eén overwinning heeft Reduan in ieder geval wel op zak: zijn veelbesproken auditie is inmiddels al meer dan 3,5 miljoen keer bekeken op YouTube, een record voor de tv-show. In zijn versie van het nummer Habiba van rapper Boef rapte hij over alle coaches van het tv-programma. Over Marco Borsato, Ali B en Ilse DeLange is hij positief, maar Douwe Bob kreeg een 'diss'.