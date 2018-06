Roos (26) uit Tholen kan door MS niet eens naar de speeltuin met haar dochtertje

THOLEN - Even boodschappen doen. Met dochtertje Noor naar de speeltuin. Of een rondje door de Intratuin in Halsteren. Voor Rosalinda Neele (26) uit Tholen is het allemaal niet zo simpel. Ze lijdt sinds twee jaar aan MS. Vriendinnen hebben een stichting opgezet om geld in te zamelen voor een stamcelbehandeling in Mexico.