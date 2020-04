Rook van brand in snoeiafval trekt over de A4 bij Steenbergen

Burgemees­ter Bergen op Zoom stuurt 4.000 Koningsdag­kaar­ten aan bewoners en verzorgen­den in tehuizen

12:59 BERGEN OP ZOOM - De ruim vierduizend bewoners en verzorgenden van tehuizen in Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat ontvangen op Koningsdag een wenskaartje van burgemeester Frank Petter. Met deze verrassing zegt de burgemeester een ‘oranjezonnetje in huis te willen brengen in deze moeilijke tijd’.