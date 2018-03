Ronkende drones en ideeën op demodag in gemeente Woensdrecht

Scholen, bedrijven, overheden, boeren en natuurbeheerders uit vijf landen: zo'n 250 gasten strijken in Hoogerheide neer voor het Icares-project . ,,Als gemeente Woensdrecht brengen we met elf Europese partners de markt en de gebruikers bij elkaar wat betreft drones en remote sensing ", vertelt projectleider Sven Willemsen. Moeilijke termen, maar het houdt in dat je onder onbemande drones apparatuur hangt die al vliegend data registreert. ,,Als Rijkswaterstaat zo rotte meerpalen inspecteert, hoeft er geen dieselboot het water op", aldus Willemsen. Wijkagent Ron van der Wel schiet wethouder Hans de Waal aan. ,,Deze techniek kan buurtpreventieteams steunen en jongeren interesseren."

,,Dit helpt ook bij precisielandbouw", zegt John Bal van de ZLTO. ,,Op hoogte zie je beter waar je gewas slecht groeit en meer pesticiden of mest nodig is." De Woensdrechtse boer Frank van Lakwijk toont interesse. ,,Benieuwd hoe ik ruwe data kan vertalen naar de taakkaart waarmee ik mijn voertuigen programmeer."

Reekalfjes

Buiten staat een bus vol technische snufjes van de universiteit van Southampton, binnen zit docent techniek François Coppens van het ZuidWestHoek College in Ossendrecht. ,,Sinds september geven we drone-colleges. Onze leerlingen bouwen ze op vanaf nul: carbonframe, motoren, besturing. En van Vliegbasis Woensdrecht mogen we op vrijdag met drones racen op eigen terrein."

Jim Rens (13) uit Ossendrecht vindt het leuk. ,,In de winter leren we ermee vliegen op de simulator, of met kleintjes binnen. In de zomer gaan we met de grote drones naar buiten. Ik hoop er ooit mijn werk van te maken." Met zijn klasgenoten Serge, Ian, Sem en Mark geeft hij een demonstratie in de sporthal.