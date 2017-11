Rondweg Steenbergen te duur, wel overleg over beperken landbouwverkeer

STEENBERGEN - Een rondweg van industrieterrein Reinierpolder naar de Franseweg in Steenbergen lost de verkeersoverlast rondom het centrum niet op. Dat is de conclusie van een onderzoek dat de gemeente Steenbergen in de afgelopen maanden heeft laten uitvoeren.

De rondweg was een idee van D66. De weg moest de verkeersdruk in onder andere de Burgemeester van Loonstraat en de Zeelandweg Oost verminderen.

Om te kijken of die verkeersbewegingen ook daadwerkelijk te beïnvloeden zijn, zijn de afgelopen maanden verschillende onderzoeken gedaan. Zo is er een kentekenonderzoek geweest, waarbij is gekeken welke bestemming de weggebruikers hadden. Waar gingen automobilisten heen vanaf het moment dat ze Steenbergen in rijden?

Oplossingen

Wethouder Cors Zijlmans: ,,Daaruit is gebleken dat maar een klein aantal weggebruikers de straat als doorgaande route gebruikt. Dat wil zeggen: om van de ene 'poort' van Steenbergen naar de andere te gaan. De rest is echt allemaal bestemmingsverkeer of kwam uit Steenbergen.''

Bij het onderzoek is gekeken naar de vraag 'wat lossen we op met een rondweg', vertelt Zijlmans. ,,Het bleek dat het effect van een rondweg heel minimaal is. De overlast zou slechts beperkt weg zijn.''

Een nieuwe rondweg zou maximaal 2.400 voertuigen overnemen, per dag. De kosten wegen dan niet op tegen de resultaten, vindt de gemeente. Investeren in de rondweg kost vijf tot tien miljoen euro. De werkgroep 'herinrichting N257', die bestaat uit omwonenden van de Burgemeester van Loonstraat vindt dat ook niet realistisch, zegt Zijlmans.

Landbouwverkeer beperken

Dat betekent niet dat er helemaal geen maatregelen gaan volgen. Zijlmans: ,,We hebben natuurlijk al van alles en nog wat gedaan. Zo zijn de parkeervakken verbreed en is er een smiley geplaatst.'' Zo'n bord vertelt automobilisten dat ze te hard rijden. ,,Die was even weg en toen kregen we meteen het verzoek om hem weer terug te plaatsen, omdat het toch wel werkt'', zegt Zijlmans. Ook is sinds vorige week De Werken, bij de Lidl afgesloten met betonblokken. Die weg werd veel gebruikt als sluiproute, waardoor het bij de supermarkt onveilig was.