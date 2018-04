Rondweg-Oost bij Steenbergen op de schop

De weg tussen de Franseweg en de Nassaulaan blijft een 80-kilometerweg. Met aan de Steenbergse kant straks een verlicht fietspad, zodat een directe verbinding ontstaat tussen Halsteren Dinteloord. Nu moet fietsverkeer tussen Halsteren en Dinteloord nog dwars door Steenbergen of via Welberg rijden. Voor de aanleg van het fietspad, een ontbrekende schakel in het regionaal fietsroutenetwerk, is subsidie verstrekt door de provincie.

Asfalt

De Rondweg Oost, waarvan het wegdek nu bestaat uit betonplaten, krijgt asfalt. Tegelijkertijd pakt uitvoerder KWS Infra uit Roosendaal de twee rotondes aan. Ook het viaduct krijgt een opknapbeurt. De werkzaamheden zijn in drie fases verdeeld. De eerste is nu in volle gang. Volgende maand starten de werkzaamheden vanaf de rotonde aan de Franseweg. Het laatste traject is dat vanaf de Watertoren.

Omleiding

KWS Infra heeft de werkzaamheden zodanig gepland dat scholieren die met de bus reizen zo min mogelijk vertraging oplopen. Momenteel is een omleidingsroutes ingesteld via de Franseweg en Molenweg. Verkeer vanuit Dinteloord verlaat via de oprit bij Welberg Rondweg Oost. Voor fase twee en drie loopt de omleiding via de A4 en de N257. Als de werkzaamheden volgens schema verlopen, wordt de weg deze zomer opgeleverd.