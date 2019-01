Rondkijken en rennen bij de Vlaojestáámpers

Het thema is: ‘geofferd vor de leut, t’is Aztekkelluk!’. Tijdens carnaval zal er een grote Aztekenstam, onder leiding van koning Montezuma door de straten gaan. ,,Het is nog nooit gedaan, zo’n Aztekenstam”, weet Cuelenaere. Ook de wagen zelf is dit jaar anders dan anders. ,,We werken veel meer met natuurlijke materialen. We hebben onder andere houtstammen gebruikt.” Ook komt er begroeiing over de tempel: dat zullen echte planten zijn. ,,Om de tempel wat realistischer er uit te laten zien, gebruiken we daar geen papier-maché voor, maar tegelpasta. Dan krijg je het idee dat het echte stenen zijn.”