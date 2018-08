Rondje meescheuren voor het goede doel in Bergen op Zoom

Voor Wijnand Stehouwer uit Ossendrecht is Cars and Charity jaarlijks vaste prik. "We rijden jaarlijks verschillende toertochten. Hier blijven we terugkomen. Het is voor het goede doel, hè. En goed geregeld." De kleine dertig deelnemers, iets minder dan andere jaren, rijden een rit over Tholen en door West-Brabant. Met tussenstop in Gorishoek. Totaal 110 kilometer.