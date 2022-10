Ronald ziet hoe trein bus doorboort en rent naar chauffeur toe: 'Was onderweg naar garage’

De vierde droge zomer in vijf jaar tijd: ook oudere bomen krijgen last van hitte en waterge­brek

BERGEN OP ZOOM/MOERDIJK - Tijdens de droge zomers van 2018, 2019 en 2020 hadden vooral jonge struikjes en bomen het zwaar. Nu beginnen in West-Brabant ook oudere bomen last te krijgen van hitte en watergebrek. ,,De droogte is geen incident meer.”

10 oktober