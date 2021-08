Rommelmarkten starten weer op in de buitenlucht, maar hoe moet dat straks met de binnenmarkt?

De markt nieuwe stijl is groter dan voorheen. Want het aanbod is dan wel gelijk - of méér, de regelgeving moet worden nageleefd, de kraampjes dus flink meer uit elkaar. Met looplijnen en linten zijn routes uitgezet. De toiletstands zijn uitgebreid. Na ieder bezoek moet het worden schoongemaakt door een schoonmaakster, waar voorheen een regelmatige mop afdoende was.



Meer zorgen zijn er voor de braderie, zoals in Huijbergen op 22 augustus. ,,Veel ondernemers zijn er helemaal uitgestapt. Vlak vóór corona kregen we een snackwagen aangeboden voor een braderie. Die wilde wat bijverdienen bij verschillende evenementen en had heel zijn truck omgebouwd. Kost duizenden euro’s en bam: corona. In de tussentijd heeft hij dus nergens kunnen staan.”