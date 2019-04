Rommelmarkt in Huijbergen brengt meer dan tien mille op

Suzana in finale Project Rembrandt

31 maart PUTTE - Suzana Jovanovic is de trotse finaliste van het programma Project Rembrandt, een zoektocht naar de beste amateurschilder van Nederland. In de voorlaatste aflevering zondagavond was de vakjury opnieuw kritisch, stond ze weliswaar in de gevarenzone, maar was het publiek op de hand van de 44-jarige supermarktmedewerkster uit Putte.