Rolstoelbasketbalster Sylvana van Hees naar EK: ‘Ik laat me door niks of niemand tegenhouden’

In een rolstoel zit ze al sinds ze nog maar twee jaar oud was. ,,Ik had hersenvliesontsteking. Mijn huisarts had wel een vermoeden, maar had me niet doorgestuurd naar het ziekenhuis. Toen is mijn lichaam gaan afsterven. Mijn onderbenen en een van mijn onderarm hebben ze moeten amputeren om ervoor te zorgen dat ik niet dood zou gaan. Ik weet niet anders dan dat ik in een rolstoel zit.”



Een sport vinden die bij haar paste was een opgave. ,,Ik was al lang op zoek. Bewegen is goed voor je, vooral als je in een rolstoel zit. Dan krijg je natuurlijk een stuk minder beweging. Sommige sporten die ik probeerde, gingen me makkelijk af. Te makkelijk. Dat werd al snel een beetje saai. Rolstoelrugby leek me tof, maar daar zat voor mij niet genoeg uitdaging in. Veel mensen hebben niet zoveel kracht in hun armen, ik wel. Toen ik zestien was kwam ik in aanraking met rolstoelbasketbal en dat vond ik zo leuk dat ik het ben blijven doen.”