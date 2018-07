Rolschaatster Sylvia Pistorius uit Hoogerheide in zonnetje gezet

De volgende grote wedstrijd waar ze aan deel gaat nemen is het WK dat in oktober in Frankrijk wordt gehouden. In september is er ook nog het EK in Portugal. Ze weet nog niet of ze naar Portugal gaat. ,,Ik moet al die reizen zelf bekostigen dus ik denk dat het helaas alleen maar het WK wordt", zegt ze. ,,In het buitenland zijn er rolschaatsers die van de sport kunnen leven maar in mijn geval kost het alleen maar veel geld. Behalve het reizen moet ik ook mijn kostuums en de choreograaf uit eigen zak betalen".