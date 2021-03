Rolkoffers vol spatschermen en ontsmettingsmiddelen voor de 34 stembureaus in Bergen op Zoom

Wethouder Woensd­recht maakt kroegen­tocht: ‘Ze hebben het moeilijk, maar houden moed’

14 maart Wethouder Henk Kielman is bezig met een kroegentocht langs de Woensdrechtse horeca. Niet om een pilsje te pakken, maar om met de uitbaters van gedachten te wisselen over de moeilijke periode die ze doormaken. Want vanwege de coronamaatregelen zijn ze al bijna een half jaar dicht.