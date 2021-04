Roland te zien in tv-programma Leven voor de Dood: ‘Zou mooi zijn als er meer begrip komt voor depressie’

In Leven voor de Dood volgt Patrick Lodiers een jaar lang vijf mensen die worstelen met depressie en zelfmoordgedachten. Van Tilborg zal in vijf van de zes afleveringen te zien zijn. Het doel van het programma is om het taboe rondom mentale gezondheidsklachten te verminderen. ,,Al is er maar één persoon dat ermee geholpen is, dan zijn we al tevreden. Ik weet zeker dat dit programma gaat bijdragen aan het verminderen van het stigma.’’



,,Ik hoop dat de politiek er ook eens iets mee gaat doen. Er zit onnodige schaamte rondom depressie. En waarom? Waarom kun je op een verjaardag aan iemand vertellen dat je diabetes hebt, maar niet dat je depressie hebt? Het is allebei een ziekte. Het zou mooi zijn als er meer begrip voor komt.”