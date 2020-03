Roken bij GGZWNB in de ban: cliënten paffen vanaf 1 april buiten

Alle rokersruimten in horecagelegenheden moeten dicht. Dat heeft de Hoge raad in september 2019 beslist. In de Sprenge op landgoed Vrederust zit onder meer een restaurant waar cliënten, medewerkers maar ook bezoekers een hapje kunnen eten.

Rokersruimte gaat dicht

,,We moeten ons houden aan de wet, binnen roken mag niet meer dus ook bij ons moet de rokersruimte dicht”, verduidelijkt Strijp. De ruimte buiten wordt met inspraak van de cliënten ingericht en biedt plek aan twintig rokers.

Met dit besluit, worden ook weer gesprekken gevoerd over het rookbeleid van GGZWNB. ,,Linksom of rechtsom moeten we iets met het rookvraagstuk”, zegt Strijp. ,,We waren daar al tijdje mee bezig, maar wilden de cliënten niet onnodig belasten. Sinds de uitspraak van de Hoge Raad is er meer duidelijkheid en kunnen we daar op inspelen.”

Cliënten begrijpen volgens haar dat het niet anders kan, maar hebben wel gezegd de ontmoetingsplek te gaan missen. Want zo zien zij de ruimte waar ze ook hun dagelijkse behoefte aan nicotine stillen. ,,We hebben daarom besloten om eind maart met de cliënten ceremonieel afscheid te nemen van de rokersruimte. Het is jarenlang hun plekje geweest. Tegelijkertijd gaan we binnen de Sprenge op zoek naar een andere ontmoetingsplek voor hen.”

Ontmoetingsruimte voor cliënten

De huidige ruimte daarvoor gebruiken, maar dan zonder asbakken, is onmogelijk. ,,Het is daar zo vies”, bekent Strijp. ,,Het is al jaren een rokersruimte. Ik denk wel tien jaar. Die lucht zit tot diep in de poriën van de ruimte. Die kamer gaat echt op slot.”