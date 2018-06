Roestende bouten De Schelp zijn 'sluipmoordenaar in zwembaden' en hadden meteen vervangen moeten worden

BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom had direct de roestende bouten en moeren in zwembad De Schelp moeten vervangen. Dat zegt inspecteur Michel Boutz van onderzoeksbureau SGS Intron, dat in 2016 en 2018 het zwembad onder loep heeft genomen, dinsdagavond tijdens een raadsvergadering.

In het rapport uit eind 2016 constateert SGS dat delen (bouten en moeren) van de hoofddraagconstructie van het gebouw rvs (roestvrijstaal) bevatten die niet bestand (resistent) zijn tegen de omstandigheden in het zwembad. En dat die direct vervangen moeten worden. ,,We noemen dit de sluipmoordenaar in zwembaden. Daarbij geldt zeker is zeker. Als het er niet is, dan kan er niets gebeuren. Reden dat we toen hebben aangegeven dat het direct vervangen moest worden."

Begin 2018 volgt een hercontrole. Daaruit komt naar voren dat een aantal zaken wel is aangepakt, maar dat er met de constateringen over de hoofddraagconstructie niets is gebeurd. ,,Dat heeft ons in negatieve zin verrast. Reden waarom we toen hebben benadrukt dat het urgent is en dat het met spoed moet gebeuren. De hoofddraagconstructie houdt het gebouw overeind en stabiel", zo licht Boutz na afloop van de vergadering toe.

Te lang gewacht

De gemeente besluit echter naar aanleiding van het eerste rapport contact op te nemen met de zwembaddirectie, zo laat wethouder Arjan van der Weegen nog een keer weten. Die wint op haar beurt advies in bij Sportfondsen Nederland en krijgt te horen eerst voorrang te geven aan het vervangen van andere rvs-delen dan die van de hoofddraagconstructie. Daarop besluit het college van B en W daarin mee te gaan. Hebben ze daarin de juiste volgorde gevolgd? ,,De vraag stellen is hem beantwoorden. Maar ze hadden in ieder geval niet tot 2018 moeten wachten met vervanging", aldus Boutz tegen deze krant.

Onuitvoerbaar

De inspecteur benadrukt wel tijdens de vergadering dat het tijdspad waarin alles moest gebeuren vrijwel onmogelijk is. Zo werd in het nieuwe bouwbesluit, dat per 1 juli 2016 inging, opgelegd dat ieder zwembad per 1 januari 2017 een rapport kan overleggen waaruit blijkt dat al het gevaarlijke (niet-resistente) rvs is verwijderd. ,,Dat is niet uitvoerbaar. Die inspectiecapaciteit was niet aanwezig, laat staan dat alle werkzaamheden al per die datum klaar konden zijn."