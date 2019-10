Roemeen met glas in gezicht geslagen bij café op de Markt in Bergen op Zoom

De vechtpartij was rond 23.30 uur. De 36-jarige Roemeen die met een glas in zijn gezicht was geslagen raakte daardoor gewond. De 32-jarige verdachte zou een bekende zijn van hem. Hij kon korte tijd later worden aangehouden in de Rijnstraat en is daarna overgebracht naar het politiebureau. De verdachte zit vast en zal worden gehoord over het incident.