Roeien voor zeilboten voor gehandicapten op Bergse Binnenschelde

Gemeente Woensdrecht: '300 euro per uur voor advocaat klopt wel, maar was incident'

8 september HOOGERHEIDE - Dat was even schrikken in het gemeentehuis in Hoogerheide, na het lezen van de krant donderdagochtend. In BN DeStem (én in het AD) stond Woensdrecht genoteerd in een lijstje met overheidsinstanties die krachten inhuren voor exorbitant hoge bedragen. De gemeente spande in dit verband landelijk zelfs de kroon, met een uurtarief van 300 euro voor het inhuren van een advocaat.