Rode zee langs A58 decor voor selfies en videoclips

Bonje in Bergse politiek: Ton Linssen stapt met veel bombarie uit gesprekken

17:42 BERGEN OP ZOOM - Lijst Linssen stapt uit de gesprekken over de redding van Bergen op Zoom want die gemeente verkeert in zwaar weer. Ton Linssen heeft niet langer vertrouwen in de aanpak van Arjan van der Weegen en Ad Verbogt. Hij hekelt de gang van zaken. Spreekt van ‘onvoorstelbare manoeuvres’.