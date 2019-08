Rode stier verwelkomt Vuelta in Dinteloord

DINTELOORD - Op de rotonde bij Dinteloord is het de komende tijd oppassen: een bloedrode stier van rechts! Niet schrikken: het beest is vastgeschroefd. Samen met het bijbehorende bord werd El Toro gisteren onthuld, als ludieke actie richting de doorkomst van de Ronde van Spanje. ,,Dat gaat óns feest worden'', zei wethouder Esther Prent.

Nog exact 365 dagen gaat het duren, gerekend vanaf de dag van gisteren. De Vuelta in West-Brabant. Over een jaar wordt ook Dinteloord door de renners gepasseerd. In totaal wordt er 17 kilometer over Steenbergs grondgebied gereden. ,,Dat mag niet ongemerkt gebeuren'', vindt oud-coureur Bart van Est die als kopman van de in het leven geroepen gemeentelijke werkgroep fungeert. ,,We hopen op veel ideeën vanuit de bewoners. Het is hun feestje.''

Quote We hopen op veel ideeën vanuit de bewoners voor de doorkomst Bart van Est, ambtenaar en oud-coureur

‘Een echte blikvanger’

Carnavalsclub De Leuttrappers sprong als eerste in het gat. ,,We wilden een echte blikvanger'', zegt Leuttrapper Tonny de Wit. In het netwerk wist iemand nog een koe van glasvezel, ooit ergens gebruikt bij een optocht. Geen nood. De koe werd omgebouwd en opgepimpt. Het resultaat: een transgender El Toro. In details wil Tonny liever niet treden. ,,Maar het voorwerk was hartstikke leuk.''

Ook op andere manieren wordt nagedacht om van de doorkomst in Dinteloord een onvergetelijk evenement te maken. Ondernemers als Robbert-Jan Timmermans (hotel-restaurant Thuis!) en Hans Bolluijt (Dorpshuis Dinteloord en Sporthal De Buitelstee) hebben hun schouders onder het project gezet. Bij recent overleg met de plaatselijke fietsclub Cycle Club Dinteloord borrelden al tal van ideeën omhoog. ,,Van toertochten tot dikke banden races voor de jeugd.''

Wielerronde Dinteloord op de kaart zetten

Nog een idee: het opnieuw op de kaart zetten van de wielerronde van Dinteloord. ,,We hopen dat het lukt.'' Ooit was die koers een begrip, met illustere winnaars als Bart van Est ook. De beoogde dag van die koers: de zaterdag voordat de Vuelta, vanuit de richting Stampersgat, langs Dinteloord rijdt. De weide bij de rotonde is volgens Van Est een prima plek om verschillende activiteiten te organiseren. ,,Ook vanuit de scholen krijgen we al enthousiaste reacties.''

Quote Ook vanuit de scholen krijgen we al enthousias­te reacties Bart van Est, ambtenaar en oud-coureur