Rockrotten en nieuw talent op Dijkrock in Rilland

,,We zijn inmiddels het oudste festival in de regio'', zegt ze. ,,Dat we het zo lang volhouden komt omdat we een festival zijn zonder opsmuk en omdat we onze rockroots altijd trouw zijn gebleven.''

Het festival biedt ruimte aan oude rockrotten in het vak en aan nieuw talent.

Open podium

Vrijdagavond is er vanaf 20.00 uur het open podium waarbij nieuwe bands voor het eerst op een groot podium staan. ,,Voor de zaterdag hebben we een aantal topbands weten te strikken met voor iedere rockliefhebber wat wils'', zegt Verdult.

Filthy McNasty opent zaterdag om 15.00 uur het bal. Deze speedrockband was vorig jaar de winnaar van het open podium. De traditie wil dat de winnaar van het open podium het volgende jaar het Dijkrockfestival op zaterdag mag openen.

Queenfans kunnen de vingers aflikken bij een optreden van Crazy Little Things. De band werd vorig jaar opgericht en is een perfecte kopie van Queen. Whatever You Want laat de bekende nummers van Status Quo horen, zoals Down Down en Roll Over Laydown. 5150 is een Van Halen-tributeband waarbij de Ossendrechtse topgitarist Conrad Hultermans een ode brengt aan zijn grote gitaarheld Eddy van Halen.

Folkrock en punk

Bon Scotch gooit de beuk erin met het repertoire van AC/DC. Silverwolf is een coverband met nummers van Judas Priest. Nevermind Nessie sluit het festival af. Het is een Belgische band die al op heel wat grote festivals de tent op zijn kop heeft gezet met een combinatie van folkrock en punk.

Verdult is er trots op, zegt ze, dat de organisatoren van Dijkrock er weer in geslaagd zijn om een afwisselend programma samen te stellen. ,,Daarbij kunnen we aantonen dat rockmuziek een zeer afwisselend genre is. ''