Rockartiest Ayreon reikt prestigieuze gitaarprijs in Bergen op Zoom uit

Rockmuzikant Ayreon, een project van Arjen Lucassen, is een grootheid die wereldwijd honderdduizenden albums heeft verkocht. Dat juist hij de prijs uitreikt is bijzonder: hij treedt zelden op. In september staat hij vier keer in een uitverkocht 013 in Tilburg. Met zijn band treedt hij daarnaast alleen op heel grote rockfestivals op.